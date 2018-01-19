Последнее обновление: 19.01.2018 17:35

Азербайджан получил новую партию российского вооружения

Новая партия современной военной техники поступила из России в Азербайджан, сообщает в пятницу пресс-служба минобороны Азербайджана.

"Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очередная партия военной техники поступила в страну в пятницу.

"Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта", - добавили в пресс-службе.

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