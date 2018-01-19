Последнее обновление: 19.01.2018 17:35

Apple и Colgate представили зубную щетку с искусственным интеллектом

Корпорация Apple и компания Colgate выпустили "умную" зубную щетку модели E1.

Девайс оснащен искусственным интеллектом и синхронизируется со смартфоном через Bluetooth.

Во время чистки зубов щетка сканирует полость рта и создает "карту", чтобы пользователь мог отслеживать, насколько тщательно удаляются загрязнения. Данные в режиме реального времени поступают на мобильное устройство. Специальное приложение Colgate Connect анализирует собранную информацию и выдает индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта.

Для детей разработчики встроили в гаджет игру Go Pirate: чтобы собрать как можно больше виртуальных монеток, нужно добросовестно чистить зубы.

При помощи семейного режима родителям будет проще контролировать, пользовался ребенок щеткой или нет.

Устройство способно работать 10 дней без дополнительной зарядки. Щетка продается исключительно в магазинах Apple по цене $99.

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