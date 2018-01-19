Финплан Нафтогаза не предусматривает закупки газа у РФ - глава Минэнерго

Финансовый план НАК Нафтогаз Украины на текущий год не предусматривает закупки газа у России. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

"По поводу заявления руководителя Нафтогаза … Первое: Нафтогаз не находится в сфере управления Минэнерго. Второе: глава НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с Минэнерго, формирующим государственную политику. Третье: правительство, принимая финансовый план Нафтогаза, никак не рассматривало возможность закупки российского газа", - сказал министр, которого цитирует LIGA.net.

По словам Насалика за счет наращивания собственной добычи газа правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения.

Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что компания готова начать минимальные закупки газа у Газпрома уже в первом квартале 2018 года.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина обязана в 2018-2019 гг. выкупать у Газпрома 5 млрд кубометров газа. По ранее действовавшим условиям контракта обязательный к выкупу объем составлял 52 млрд кубометров.

Украина отказалась от закупок российского газа в ноябре 2015 г. Импорт осуществлялся только с территории европейских стран.