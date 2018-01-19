Впервые за 8 лет Apple, Oracle и Microsoft могут сократить выпуск облигаций в этом году - эксперты

В 2018 году крупнейшие американские компании, включая Apple Inc., Oracle Corp. и Microsoft Corp., могут резко снизить объем размещаемых облигаций, полагают эксперты компании CreditSights.

Если прогнозы экспертов сбудутся, снижение показателя станет первым за 8 лет.

По их мнению, это случится из-за того, что налоговая реформа заставит их отказаться от практики выпуска бондов для оплаты выплат акционерам - вместо этого они будут использовать средства, репатриированные с их зарубежных счетов.

Благодаря такой практике объем размещений облигаций инвестиционного уровня компаний ИТ-сектора в США рос быстрее остального рынка в прошлом году и приблизился к отметке $500 млрд.

Apple в 2017 году разместила долларовые бонды на сумму $30 млрд. Ожидается, что в этом году компания рефинансирует долговые обязательства на сумму порядка $6,5 млрд.

Согласно положениям налоговой реформы, принятой в конце прошлого года, ставка налога на репатриацию полученной за рубежом прибыли для американских компаний была снижена с 35% до 15,5% для денежных средств и до 8% для ликвидных активов.