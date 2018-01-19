Госдума одобрила списание долга Кыргызстана перед Россией на $240 млн

Депутаты Государственной думы на заседании 19 января приняли в первом чтении закон о ратификации подписанного в июне 2017 года протокола о списании Кыргызстану остатков задолженности перед Россией на общую сумму $240 млн, следует из базы данных парламента.

Первую часть долга перед Россией списали еще в 2013 году, когда Госдума ратифицировала соглашение о прощении Бишкеку долга в размере $188,9 млн. Однако после этого Кыргызстан еще оставался должен России $300 млн, а так как вернуть этот долг не представлялось возможным, то его решили списывать по частям, то есть по $30 млн в год.

Поначалу на оставшуюся сумму долга еще начислялись небольшие проценты, однако в марте 2016 года их начисление прекратилось, а в 2017 году правительства двух стран договорились о единовременном списании остатков долга, составлявшего к тому моменту $240 млн.

Соответствующий протокол был подписан в Кремле в присутствии президентов Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева 20 июня 2017 года. В ноябре 2017 года парламент Кыргызстана принял закон о ратификации этого соглашения, а уже 9 декабря вновь избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков этот закон подписал.

В начале апреля 2016 года президент России Владимир Путин одобрил закон о списании с Узбекистана долга на общую сумму $865 млн. До этого были списаны долги Монголии ($170 млн), Афганистана ($12 млрд), Ливии ($4,5 млрд) и некоторых других стран.