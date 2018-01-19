В МИД РБ заявили, что о Донбассе можно говорить и в Антарктиде

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров по Украине, главное уверенность в их успехе.

"Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", - сказал министр.

Макей добавил, что не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине.

"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", - подчеркнул он.

По словам министра, хоть Беларусь и не является участником переговоров, президент страны неоднократно предлагал различные варианты урегулирования данного кризиса.

"Мы - не участники переговоров, но президент Республики Беларусь неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения", - отметил он.

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН заявил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город.

По словам Назарбаева, одним из новых мест проведения переговоров может быть Казахстан.