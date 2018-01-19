Последнее обновление: 19.01.2018 15:37

Бельгия приняла лишь 900 беженцев из четырех тысяч обещанных Евросоюзу

Бельгия в рамках обязательств перед Евросоюзом приняла у себя лишь 900 из примерно 4 тысяч беженцев, которых власти обязались расселить на территории королевства, заявил в пятницу представитель гражданской платформы по приему беженцев Меди Кассу.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, страны-члены ЕС обеспечили выполнение национальных квот на расселение беженцев менее чем на одну треть.

"Бельгия не выполнила свою часть обязательств. Должна была принять около 4 тысяч человек, а, по состоянию на сегодняшний день, приняла всего 900", — сказал Кассу в эфире телерадиокомпании RTBF.

Согласно данным, приведенным сенатором Бельгии, экс-генсеком благотворительной организации "Врачи без границ" Аленом Дестексом, Бельгия за 12 лет предоставила гражданство более 608 тысячам выходцев из третьих стран, что составляет 6% от численности населения королевства.

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