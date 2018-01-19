Последнее обновление: 19.01.2018 15:37

Турция стягивает танки на границу с Сирией

Генштаб Турции привел вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боевую готовность и стягивает военную технику на границу с Сирией.

Как сообщает Анадолу, фуры с девятью танками прибыли в район Антакья из разных частей ВС Турции. Бронетехника стягивается к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.

Сообщается, что военная техника перебрасывается к региону в рамках усиления турецких военных подразделений на границе с Сирией.

В четверг правительство Турции приняло решение в шестой раз продлить режим чрезвычайного положения на территории страны.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование