Турция стягивает танки на границу с Сирией

Генштаб Турции привел вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боевую готовность и стягивает военную технику на границу с Сирией.

Как сообщает Анадолу, фуры с девятью танками прибыли в район Антакья из разных частей ВС Турции. Бронетехника стягивается к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.

Сообщается, что военная техника перебрасывается к региону в рамках усиления турецких военных подразделений на границе с Сирией.

В четверг правительство Турции приняло решение в шестой раз продлить режим чрезвычайного положения на территории страны.