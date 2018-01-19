В Германии частично восстановили движение поездов после шторма

Движение поездов дальнего следования, приостановленное в Германии в четверг из-за шторма, частично восстановлено, сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn.

"Движение поездов дальнего следования Deutsche Bahn вновь функционирует утром в пятницу со значительными ограничениями. На юге Германии поезда уже с самого утра идут в нормальном режиме", - сообщается в пресс-релизе компании.

Нескольким сотням сотрудников Deutsche Bahn пришлось работать всю ночь, чтобы освободить заблокированные пути и починить надземные линии электропередачи. Компания рассчитывает, что в первой половине дня удастся с ограничениями восстановить железнодорожное сообщение со всеми крупными городами Германии. Ожидается, что движение поездов полностью нормализуется к выходным.

В четверг на значительной части территории ФРГ был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике". Позже метеослужба страны сообщила, что шторм перерос в ураган. Порывы ураганного ветра в горных районах достигали скорости более 200 километров в час. По данным телеканала ntv, жертвами непогоды в Германии стали шесть человек.