Австрия создаст спецподразделение пограничной охраны, которое будет способно в течение нескольких часов перекрыть границы для въезда нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 18 января, в интервью Tiroler Tageszeitung сообщил новый министр внутренних дел страны Херберт Кикль, являющийся членом правопопулистской Австрийской партии свободы.

"Проскользнуть в страну больше будет невозможно", - отметил министр, имея в виду миграционный кризис 2015 года.

В состав группы спецреагирования войдут сотрудники полицейских подразделений, задача которых будет состоять в установлении личности приезжих, пояснил глава МВД страны.

Ранее новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против равномерного распределения миграционной нагрузки в Евросоюзе. Скорректировать политику ЕС в этой сфере Курц предлагает, сделав акцент на поддержку cстран происхождения мигрантов и граничащих с ними государств. Если же сделать это по каким-либо причинам будет невозможно, то Брюссель должен обеспечить "зоны безопасности", неподалеку от конфликтных регионов, в том числе и путем применения военных средств. Нелегальной миграции должен быть положен конец, резюмировал Курц.