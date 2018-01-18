Последнее обновление: 18.01.2018 18:33

В Нидерландах и Германии бушует ураган

Ураган "Фридерике" в четверг обрушился на большую часть территории Германии, железнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов.

От урагана наиболее пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштайн, Тюрингия, Гессен.

В некоторых местах скорость ветра достигла 160 км/ч.

Местные власти предоставили право школам самим решать, проводить ли в этот день занятия. В Берлине, где с утра идет мокрый снег на фоне порывов ветра, родителей уведомили о том, чтобы они забрали детей в полдень.

Закрыты для посетителей большинство зоопарков страны. В Лейпциге закрыли каток.

Железнодорожный концерн снизил скорость движения региональных и поездов дальнего следования. А в Северном Рейне-Вестфалии и Райнланд-Пфальце региональное и междугородное железнодорожное сообщение полностью прекращено с утра.

В аэропорту Дюссельдорфа пришлось отменить несколько десятков рейсов.

В Нижней Саксонии гололедица привела к многочисленным авариям. Из разных городов поступают сообщения о ранениях людей упавшими деревьями.

В соседних Нидерландах жертвами урагана уже стали не менее 2 человек.

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