Трамп считает расторжение NAFTA лучшим решением для США

Президент Дональд Трамп сказал в среду, что расторжение Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) станет лучшим решением для США в рамках пересмотра 24-летнего торгового пакта с участием Канады и Мексики.

Законодатели, а также представители сельскохозяйственных и промышленных групп предостерегали Трампа от выхода из NAFTA, однако президент сказал, что именно этим, вероятно, все и кончится.

“Сейчас мы пересматриваем условия NAFTA. Посмотрим, что будет дальше. Я могу расторгнуть соглашение”, - сказал Трамп в интервью Рейтер.

“Многие люди будут недовольны, если я расторгну NAFTA. Многие не понимают, как хорошо было бы прекратить действие NAFTA, потому что лучшее, что можно сделать, это его расторгнуть. Однако люди хотели бы, чтобы я этого не делал”, - сказал он.

Менее чем через неделю США, Канада и Мексика должны провести в Монреале очередной раунд переговоров о пересмотре NAFTA, который станет шестым из семи запланированных.

Американские фермерские группы и законодатели из сельскохозяйственных штатов в последние недели пытались убедить президента, что выход США из NAFTA может привести к сильному увеличению пошлин на американскую кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры, экспортируемые в Мексику.

В понедельник автопроизводители из Детройта и со всего мира призвали администрацию Трампа не покидать NAFTA и воздержаться от некоторых требований в ходе предстоящих переговоров.