Последнее обновление: 18.01.2018 18:33

Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане

Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

По его словам, в текущем году закроется генконсульство в Одессе. По этому поводу уже принято соответствующее постановление Совмина. Также будут закрыты генконсульства Беларуси в Гданьске и Милане.

"Мы остановим работу еще двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения", - сказал Макей, которого цитируют СМИ.

В то же время планируется открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе.

"Но все это за счет наших внутренних ресурсов, а не увеличения численности дипломатической службы", - сказал министр.

"Мы не такая масштабная страна, как Россия или Китай. Мы должны определиться четко со списком тех стран, взаимодействие с которыми принесет для Беларуси большую отдачу. Этот список был составлен давно. Но сейчас мы тщательно проанализировали нашу работу, взаимодействие, сотрудничество с этими странами за прошедший период и понимаем, что нам нужно усовершенствовать некоторые акценты", - пояснил Макей.

После сокращения у Беларуси останется 66 загранучреждений в 56 странах.

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