Доклад Всемирного экономического форума указал на возросший риск войны в 2018 году

Риск политической и экономической конфронтации между ведущими державами, включая открытый военный конфликт, резко возрос, показало исследование, опубликованное организацией Всемирный экономический форум (ВЭФ) за несколько дней до ее ежегодного саммита в Давосе.

В Докладе о глобальных рисках перечислены несколько основных угроз 2018 года, включая угрозу для окружающей среды из-за чрезвычайных погодных условий, экономическое неравенство и кибератаки.

Однако наиболее заметным является рост геополитической напряженности ввиду длящейся в течение года словесной войны между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это делает угрозу ядерного конфликта наиболее реальной за несколько десятилетий, считают авторы доклада.

Трамп должен выступить в заключительный день форума, который пройдет с 23 по 26 января. В числе участников ежегодного мероприятия - 70 глав государств и правительств, знаменитости, руководители компаний и ведущие банкиры.

Опрос, в котором приняли участие почти 1.000 экспертов из правительственных, деловых и научных кругов, а также неправительственных организаций, показал, что 93 процента ждут усиления политических или экономических противоречий между ведущими державами в 2018 году. При этом 40 процентов из них полагают, что эти риски существенно увеличились.

Около 79 процентов опрошенных отмечают возросший риск межгосударственных военных конфликтов. Помимо угрозы конфликта на Корейском полуострове в докладе отмечается риск новых военных столкновений на Ближнем Востоке.

В докладе упомянуты решение Трампа выйти из парижского климатического соглашения и торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и его угроза отказаться от участия в сделке Запада с Ираном, направленной на ограничение ядерной программы Тегерана.

“Риски, с которыми мы пытаемся справиться, требуют многосторонних решений, однако мы движемся в другом направлении”, - сказал директор по глобальным рискам и цифровым технологиям консалтинговой компании Marsh Джон Дрзик, один из составителей доклада.

Несмотря на резкий рост геополитической неопределенности, главным поводом для беспокойства в докладе названы климатические угрозы - экстремальные погодные явления названы наиболее значимым риском в 2018 году.

С учетом восстановления темпов глобального роста беспокойство об экономике существенно снизилось. Однако авторы доклада назвали неравенство доходов “коррозийной проблемой” для многих стран и предостерегли от чрезмерной уверенности в стабильности экономики ввиду высокого уровня задолженности, низкого уровня сбережений и недостаточного размера пенсионных выплат.