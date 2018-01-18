Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон теперь должен подписать глава государства. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

В документе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Этот документ узаконивает применение армии и других формирований сил безопасности для сдерживания и отражения российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что принятый в четверг закон о реинтеграции Донбасса является сигналом, что Крым и Донбасса являются "неотъемлемой частью" Украины.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", написал он в Facebook после голосования в Раде.