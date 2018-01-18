Twitter сообщит пользователям о российской пропаганде

Социальная сеть Twitter намерена оповестить своих пользователей, которые получали сообщения от учетных записей, предположительно связанных с кремлевскими пропагандистскими ресурсами.

"Мы работаем над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке уведомить" пользователей, которые во время предвыборной кампании в США в 2016 году читали сообщения от аккаунтов "связанного с Россией Агентства интернет-исследований", заявил представитель компании Карлос Монье в комитете Сената США по торговле, науке и транспорту в среду, 17 января.

Монье не уточнил, когда начнется процесс уведомления и как именно он будет проходить.

Представители Facebook, Twitter и Youtube в среду на слушаниях в Сенате отвечали на вопросы о том, как соцсети противодействуют распространению экстремистских материалов организациями, подобными "Исламскому государству", нелегальной продаже оружия, распространению фейковых новостей и российской пропаганде.

В частности, Монье сообщил, что Twitter улучшил свои возможности выявлять аккаунты, автоматически настроенные на распространение спама и дезинформации, и теперь способен удалять до 4 млн таких аккаунтов в неделю. Представитель Facebook Моника Бикерт сообщила, что дезинформация в соцсети распространялась в основном через платные объявления.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.