В новой версии iOS пользователи сами смогут решать, замедлять iPhone или нет

Apple выпустит обновление программного обеспечения, которое позволит видеть, насколько замедляется iPhone и при желании отключать эту функцию, сообщает CNBS.

"Это очень прозрачно. Раньше мы такого не делали. Пользователи будут видеть, когда и в каких объемах снижается производительность, чтобы не было внезапных перезагрузок, и если они пожелают, то смогут это отключить", - отметил глава корпорации Apple Тим Кук.

Напомним, 20 декабря компания Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов.

Как заявила Apple, стареющие литиевые батареи подают энергию неравномерно, что может привести к неожиданному отключению iPhone для защиты тонких схем внутри.

После того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone, владельцы айфонов начали подавать иски к Apple.

Apple извинилась за замедление старых моделей и снизила стоимость замены батареи. По подсчётам аналитиков банка Barclays, это принесёт компании убытки в размере около 10 млрд долларов.