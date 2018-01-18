Apple заплатит $38 млрд налога на репатриацию прибыли в США

Apple Inc. сделала ряд громких заявлений: о налоговых выплатах на $38 млрд в связи с репатриацией прибыли, об инвестировании $30 млрд в экономику США, о строительстве нового технопарка и о создании 20 тыс. новых рабочих мест.

Непривычно длинный и наполненный многомиллиардными суммами пресс-релиз компании во многих местах допускает неоднозначную трактовку, при этом американские деловые издания скептически пишут о ряде заявленных показателей, включая рабочие места.

Кроме того, Apple проинформировала сотрудников о выплате бонуса в размере $2,5 тыс. в форме акций с ограниченными правами в связи с налоговой реформой в США, смягчающей налоговый режим для компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в пресс-релизе Apple, из заявленных $30 млрд свыше $10 млрд будут инвестированы в центры обработки данных в США. Кроме того, созданный в прошлом году фон инвестиций в передовые технологии производства будет увеличен с $1 млрд до $5 млрд. При этом компания утверждает, что ее прямой вклад в экономику США за пять лет превысит $350 млрд - именно эта сумма привлекла внимание американского президента Дональда Трампа, хвалебно отозвавшегося об Apple в Twitter. Учитываются все существующие расходы, в том числе около $55 млрд в 2018 году, и новые инвестиции, но не налоговые выплаты компании и ее сотрудников и партнеров.

В Twitter Д.Трамп также пишет, что Apple и другие компании вернут значительные объемы полученной за рубежом прибыли в США. Однако уплата налога не означает, что эти деньги будут тут же инвестированы в экономику, отмечают эксперты.

"Apple, уже являющаяся крупнейшим налогоплательщиком США, ожидает выплат по налогу на репатриацию прибыли в размере приблизительно $38 млрд согласно требованиям в результате недавних изменений налогового законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Крупнейшим налогоплательщиком Apple стала сравнительно недавно: на фоне низких цен на нефть она обогнала традиционного лидера по этому показателю ExxonMobil. Ее налоговые выплаты в связи с возможной репатриацией прибыли будут рекордными в истории страны.

На 30 сентября 2017 года за пределами США находились 94% денежных средств и эквивалентов Apple - $252,3 млрд. В теории с учетом средств на счетах в США у Apple может остаться около $230 млрд условно свободной ликвидности после выплаты налогов. Однако почти $200 млрд из находящихся за рубежом средств привязаны к долгосрочным вложениям, в том числе в US Treasuries. Как пишет The Wall Street Journal, компания вряд ли захочет закрывать такие позиции.

В марте 2017 года Apple обещала вернуть акционерам $300 млрд за два года в виде дивидендов и за счет buyback, на конец сентября ей предстояло выплатить около $66 млрд. Весной 2018 года эти выплаты, как ожидается, снова будут увеличены, что также ограничит доступную ликвидность.

Что касается рабочих мест, то в настоящее время штат Apple в США составляет около 84 тыс. человек, в мире - 132 тыс. Apple любит говорить о "создании рабочих мест", но на языке компании такие заявления не равнозначны принятию в штат новых сотрудников, пишет MarketWatch. Так, на сайте Apple утверждается, что ее деятельность поддерживает 2 млн рабочих мест, однако значительный объем обеспечивается "экосистемой магазина приложений App Store".

Аналитики сомневаются, что Apple решится сразу увеличить штат почти на четверть, поэтому 20 тыс. новых рабочих мест, скорее всего, включают всех, кто будет занят на строительстве и обеспечении работы нового технопарка.

Акции Apple подорожали на 1,7% в среду, обновив рекорд на уровне $179,10. Ее капитализация является самой большой в мире - $911 млрд.