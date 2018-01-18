Последнее обновление: 18.01.2018 13:48

Опубликован рейтинг криптостолиц мира

Нью-Йорк возглавил список мировых криптостолиц в 2017 году по итогам исследования Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB).

По данным рейтинга, в топ-10 вошли Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Сингапур, Лос-Анджелес, Дубай, Джакарта, Гонконг, Сидней, Дели. В рейтинг стран вошли США (со значительным отрывом), Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Германия, Индонезия, Сингапур, ОАЭ, пишут «Известия».

Регуляторы этих стран пока не приняли окончательного решения по легализации криптовалюты, но создали условия для ведения торгов на криптобиржах, майнинга и проведения ICO внутри страны.

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