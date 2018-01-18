Хедж-фонды скупили треть мировых запасов нефти

Хедж-фонды на биржах Лондона и Нью-Йорка увеличили скупку контрактов на сырую нефть до исторического рекорда.

На фоне заявлений России и ОПЕК, пообещавших еще год добывать на 1,8 млн баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2016-го, крупные игроки поддались нефтяной эйфории, пишет finanz.ru.

К 9 января на руках у спекулянтов оказались контракты на 1,115 миллиарда баррелей. Это почти 12 дней мирового потребления и 37% всех физических запасов нефти, которые на данный момент имеются в коммерческих хранилищах мира (2,985 млрд баррелей, по данным ОПЕК).

С начала сентября хедж-фонды приобрели фьючерсы и опционы на 146,4 млн баррелей WTI и 173,9 млн баррелей Brent, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и статистики биржи ICE. Еще 125,7 млн баррелей спекулянты выкупили с рынка, закрывая короткие позиции - ставки на падение цен.

Объем длинных позиций - контрактов, купленных в расчете на рост цены, - достиг 473,1 млн баррелей WTI и 641,9 млн баррелей Brent. Объем ставок на падение оказался меньше в 11 раз.

Еще ни разу в истории хедж-фонды не покупали столько нефти в пересчете на физический объем, указывает сырьевой аналитик ING Хамза Хан. В денежном выражении в игру на повышение Brent вложено 39,5 млрд долларов - это также рекорд за все время статистики.

За полгода чистая длинная позиция по Brent (разница между ставками на рост и падение) выросла почти в три раза - на 373,4 млн баррелей: скупка контрактов спекулянтами взвинтила цену на 55% - с 45 до 70 долларов за баррель, уровня, который рынок не видел с декабря 2014 года.

Колоссальный объем спекулятивных ставок в одном направлении - это сигнал об уязвимости рынка, говорит стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе: как правило, в отсутствии позитивных новостей такая ситуация приводит к распродаже.

Так было в феврале прошлого года, когда ОПЕК и Россия только заключили нефтяной пакт, напоминает он: ставок на рост было в 10,3 раза больше, чем на падение; началась фиксация прибыли, которая продолжалась до июня и опустила котировки на 12 долларов - до 45 за баррель Brent.

Похожий сценарий может повториться и в этом году, считает Хан из ING: "спусковым крючком" для ликвидации позиций на этот раз, скорее всего, станут данные по буровой активности американских сланцевых компаний, которые станут предвестником существенного прироста добычи.

На прошлой неделе число действующих в Штатах буровых увеличилось на 10 единиц - рекордно с лета 2016 года, и в ближайшие недели этот тренд может продолжиться, предупреждает Хан. По его прогнозу, цена Brent к лету опустится на 20%, до 55 долларов за баррель, а к началу 2019-го года вернется на уровень 45 долларов.

По прогнозу Минэнерго США, добыча в Штатах уже в феврале выйдет на уровень 10 млн баррелей в сутки, который до этого покорялся только России и Саудовской Аравии, а в 2019-м - превысит 11 млн баррелей.