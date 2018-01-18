Роскачеству не понравился кефир «Савушкина продукта»

Российская система качества (Роскачество) в ходе своего веерного исследования отнесло 2,5% жирности кефир белорусского производителя к «товарам с нарушениями».

Согласно ее вердикту, «по результатам лабораторных испытаний данный товар не соответствует требованиям безопасности, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства». В частности, по заключению Роскачества, «количество дрожжей (не патогенных) в составе в середине и к концу срока годности ниже установленных норм», пишет "Ежедневник".

При этом отмечено, что «содержание дрожжей в кефире зависит от условий реализации и транспортировки продукта, а их недостаток может быть связан с нарушением условий хранения на всей товаропроводящей цепи».

Среди 36 исследованных марок кефира присутствовали еще два бренда, продукция под которыми произведена в Беларуси. Кефир «Милава», выпущенный на «Милкавите», также попал в категорию «товаров с нарушениями» из-за недостатка дрожжей.

К качественному товару отнесен кефир «Дмитровский молочный завод», который изготавливает тоже «Милкавита».

Как сообщается, продукция изучалась по 35 показателям качества и безопасности. Несоответствия обязательным требованиям выявлены у кефира 19 торговых марок.