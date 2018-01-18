Курсы валют в банках Минска на 18 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,996 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,001 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,435 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,443 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,51 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,52(снизился на 0,02 рубля).