Курсы валют в банках Минска на 16 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 1,993 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 1,999 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,44 рубля, минимальная продажа выросла на 0,012 рубля и составила 2,445 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,53 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,54(не изменился).