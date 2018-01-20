Курсы валют в банках Минска на 20 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 1,975 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 1,981 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,42 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,013 рубля и составила 2,422 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,47 (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,5(снизился на 0,02 рубля).