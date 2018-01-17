Парламент Каталонии возглавил сторонник независимости

Новый региональный парламент Каталонии выбрал своим спикером сторонника независимости от Испании Роже Торрента.

В ходе учредительного заседания в среду, 17 января, за кандидатуру члена Левой республиканской партии Каталонии проголосовали 65 депутатов из 135.

До конца января парламент в Барселоне должен также избрать главу региональной администрации. На досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря лагерь приверженцев идеи независимости региона во главе с экс-главой каталонской администрации Карлесом Пучдемоном вновь получил абсолютное большинство. Поэтому Пучдемон должен быть вновь избран на пост главы региона. Он, однако, скрывается в Бельгии, при возвращении в Испанию ему грозит арест.