Последнее обновление: 17.01.2018 17:59

Парламент Каталонии возглавил сторонник независимости

Новый региональный парламент Каталонии выбрал своим спикером сторонника независимости от Испании Роже Торрента.

В ходе учредительного заседания в среду, 17 января, за кандидатуру члена Левой республиканской партии Каталонии проголосовали 65 депутатов из 135.

До конца января парламент в Барселоне должен также избрать главу региональной администрации. На досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря лагерь приверженцев идеи независимости региона во главе с экс-главой каталонской администрации Карлесом Пучдемоном вновь получил абсолютное большинство. Поэтому Пучдемон должен быть вновь избран на пост главы региона. Он, однако, скрывается в Бельгии, при возвращении в Испанию ему грозит арест.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование