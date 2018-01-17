Hyundai Motor Group обещает нанять 45 тысяч сотрудников и инвестировать $22 млрд за 5 лет

Hyundai Motor Group пообещала нанять около 45.000 сотрудников в ближайшие пять лет ввиду сделанного правительством акцента на создание рабочих мест, однако аналитики задаются вопросом, сможет ли конгломерат реализовать свои цели на фоне стремления сократить расходы в борьбе с низкими продажами.

Министерство финансов Южной Кореи в среду объявило о планах Hyundai Motor Group увеличить штат и инвестировать около 23 триллионов вон ($21,56 миллиарда) в следующие пять лет после того, как глава ведомства Ким Дон Ён посетил лабораторию компании.

По сообщению министерства, компания планирует инвестиции в такие отрасли, как производство электромобилей и беспилотных машин, но аналитиков не удивила эта сумма, так как Hyundai Motor ежегодно выделяет 4-5 триллиона вон на капитальные затраты и ранее намекнула, что вложит деньги в эти отрасли.

Представитель Hyundai Motor Co подтвердила план увеличить число сотрудников, но не прокомментировала сумму инвестиций. По ее словам, заявление министерства финансов предварительно обсуждалось с компанией. Министерство и Hyundai не предоставили деталей о планах расширить штат.

Объявление о найме сотрудников может быть политически мотивированным и кажется неправдоподобным, считают некоторые аналитики. На конец сентября число работников Hyundai Motor Co составляло 68.194 человек, а Kia - 34.752 человек, свидетельствуют данные компаний.

Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина подчеркнула важность создания рабочих мест и пообещала внимательно изучить структуру холдинга Hyundai.

“Это может быть сделано напоказ для администрации”, - сказал аналитик Hanyang Securities Ким Ёну.

“Hyundai Motor пытается ограничить сверхурочные и ищет другие способы сократить расходы на персонал, не думаю, что компания в состоянии нанять еще больше человек”.

Деловые группы, представляющие крупные южнокорейские компании, в мае сообщили, что будут вести совместную работу с правительством для создания рабочих мест и увеличения инвестиций после того, как президент страны пообещал реформировать семейные конгломераты, занимающие лидирующее место в экономике.

Hyundai уделяет все больше внимания новым отраслям роста после падения продаж в прошлом году.

Помимо электрокаров и беспилотных автомобилей компания также планирует инвестиции в искусственный интеллект, производство батарей и водородную энергетику, а также стартапы, сообщило министерство.