Прибыль Hyundai Motor снизилась 12-й квартал подряд

Квартальная чистая прибыль Hyundai Motor Co снизилась 12-й квартал кряду из-за значительных скидок на небольшие седаны, которые теряют популярность в Южной Корее и США.

Hyundai, пятый по величине в мире производитель автомобилей вместе с "дочкой" Kia Motors, сообщил в среду о снижении чистой прибыли за четвёртый квартал финансового года на 39 процентов до 1 триллиона вон ($858,07 миллиона) в годовом исчислении, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Рейтер аналитиков предполагал прибыль в размере 1,5 триллиона вон.

Квартальная прибыль Hyundai снижается в годовом исчислении с первого квартала 2014 года. Годовая прибыль автопроизводителя в 2016 году уменьшилась на 16 процентов до 6,4 триллиона вон, показав спад четвёртый год подряд.

Продажи компании в четвёртом квартале снизились на 0,9 процента до 24,5 триллиона вон. Операционная прибыль сократилась на 33 процента в годовом исчислении до 1 триллиона вон.

Продажи Hyundai Motor в Южной Корее снизились на 18 процентов.