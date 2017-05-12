Hyundai, Kia отзовут 240 тысяч автомобилей после указа властей Южной Кореи

Автопроизводитель Hyundai Motor Co и его дочерняя компания Kia Motors Corp сообщили в пятницу об отзыве 240.000 автомобилей в Южной Корее после распоряжения властей страны, недовольных проблемами с безопасностью.

Это первый принудительный отзыв автомобилей Hyundai и Kia, инициированный министерством транспорта Кореи. Отзыв стал ударом для Hyundai, чья доля на внутреннем рынке достигла рекордно низкого уровня.

Министерство также попросило прокуратуру расследовать, намеренно ли автопроизводители скрывали пять дефектов в 12 моделях, в том числе Elantra, Sonata, Santa Fe и Genesis.

Запланированный отзыв - второй за недолгое время. В начале апреля Hyundai и Kia объявили, что планируют отозвать около 1,5 миллиона автомобилей в США и Южной Корее из-за проблем с двигателями.

На этот дефект указал 26-летний инженер Hyundai Ким Ван Хо, который в прошлом году сообщил о неисправностях регуляторам двух стран.

Позднее министерство потребовало от автопроизодителей отозвать автомобили из-за восьми проблем из 32, описанных Кимом. Однако Hyundai и Kia ранее отказались добровольно отзывать автомобили из-за пяти дефектов, утверждая, что они не влияют на безопасность вождения.

В пятницу Hyundai и Kia сообщили в совместном заявлении, что "выполняют административный указ".

Акции Hyundai Motor снизились на 2,2 процента на фоне общего снижения рынка на 0,5 процента. Акции KiaMotors снизились на 1 процент.