Украина возобновит импорт газа из РФ в 2018 году

Украина возобновит в 2018 году импорт российского газа после более чем двухлетнего перерыва, выполняя решение Стокгольмского арбитража, сказал глава украинского энергохолдинга Нафтогаз Андрей Коболев.

“С этого года мы обязаны выбирать минимальные объемы (у Газпрома)”, - сказал Коболев на пресс-конференции в среду, не назвав точный срок возобновления закупок российского топлива и их объем.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по длившемуся с 2014 года спору российского Газпрома и Нафтогаза об условиях поставок топлива в рамках подписанного в 2009 году десятилетнего контракта. По словам Газпрома, суд обязал Нафтогаз ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа.

Украина с декабря 2015 года на фоне кризиса в отношениях с Москвой прекратила импорт российского газа и покупала топливо в Европе на западные кредиты.

“Нафтогаз продолжит импортировать газ из двух направлений (Европа и РФ). Цена благоприятна, и мы должны этим пользоваться”, - сказал Коболев.