ФРГ и Турция возобновляют межправительственные консультации

Германия возобновляет регулярные межправительственные консультации с Турцией.

На среду, 17 января, в Берлине запланирована встреча представителей министерства внутренних дел ФРГ и высокопоставленных турецких чиновников, сообщила немецкая газета Die Welt.

Тема диалога - борьба против террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Регулярные встречи были прекращены в 2017 году по решению немецких властей в связи с арестами в Турции граждан ФРГ, которых обвиняют в поддержке турецких путчистов или террористов.

Представитель германского МВД в интервью Die Welt объяснила необходимость регулярных контактов с Анкарой тем, что "Германия является исходным пунктом и конечной целью джихадистов, которые через Турцию отправляются в Сирию и обратно". Кроме того, в Турции в последние годы было совершено множество терактов. "Необходимость тесного сотрудничества с Турцией в борьбе с тем, что мы понимаем под терроризмом, остается неизменной", - добавила она.

В Турции достаточно расплывчатых обвинений в "террористической пропаганде", чтобы отправить представителя СМИ за решетку, напоминает газета. Так, суд в Стамбуле 16 января приговорил пятерых журналистов к 18 месяцам лишения свободы за участие в акции в поддержку прокурдской газеты Özgür Gündem, которая была закрыта властями в октябре 2016 года. Главный редактор газеты получил три года и девять месяцев тюрьмы.

После введения чрезвычайного положения в ответ на неудавшийся путч в июле 2016 года турецкие власти усилили репрессии против СМИ. Правительство в Анкаре закрыло более 100 газет, радиостанций и телекомпаний. По данным организации P24, занимающейся защитой свободы прессы, в Турции более 150 журналистов оказались за решеткой. Среди них и корреспондент немецкой газеты Дениз Юджел, который уже год находится в предварительном заключении по обвинению в распространении "террористической пропаганды".

Между тем власти ФРГ стали более жестко действовать против предполагаемых сторонников Курдской рабочей партии (КРП). Если в 2013 году было инициировано всего 15 расследований, то в прошлом году их число достигло 130, сообщил 17 января представитель федеральной прокуратуры Германии. КРП была признана в ФРГ террористической организацией в 1993 году. По оценкам экспертов, в стране насчитывается примерно 14 тысяч приверженцев этой организации. Ежегодно они жертвуют по нескольку миллионов евро на поддержку боевиков КРП в Турции.