Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

Китайская компания переименует свой бренд из-за Трампа

Китайский производитель автомобилей GAC изменит название модели авто Trumpchi, которую планирует выпустить на американский рынок в следующем году, для того, чтобы не вызывать ассоциаций с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Guardian.

"Название будет изменено для американского рынка с целью избежать ошибочных коннотаций и недоразумений", - заявили в компании GAC.

В действительности название Trumpchi в переводе с китайского означает слово "легенда", и эта модель является достаточно популярной на своей родине.

Отмечается, что компания GAC намеревается стать первым китайским автопроизводителем, который вышел на рынок США. Начало реализации китайских машин в Америке запланировано на конец 2019 года. Компания намеревается также выйти на европейский рынок.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование