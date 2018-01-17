Китайская компания переименует свой бренд из-за Трампа

Китайский производитель автомобилей GAC изменит название модели авто Trumpchi, которую планирует выпустить на американский рынок в следующем году, для того, чтобы не вызывать ассоциаций с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Guardian.

"Название будет изменено для американского рынка с целью избежать ошибочных коннотаций и недоразумений", - заявили в компании GAC.

В действительности название Trumpchi в переводе с китайского означает слово "легенда", и эта модель является достаточно популярной на своей родине.

Отмечается, что компания GAC намеревается стать первым китайским автопроизводителем, который вышел на рынок США. Начало реализации китайских машин в Америке запланировано на конец 2019 года. Компания намеревается также выйти на европейский рынок.