Минфин РФ рассчитывает разместить евробонды сразу на все заложенные в бюджет $3 млрд

Минфин РФ рассчитывает разместить еврооблигации сразу на весь заложенный в бюджет объем в $3 миллиарда, особое внимание будет уделять российским инвесторам, сказал глава министерства Антон Силуанов, которого цитируют российские СМИ.

“Я думаю, что мы с первого раза разместим тот объем $3 миллиарда”, - сказал он журналистам.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря поддержал идею выпуска валютных облигаций для опасающихся расширения санкций США и желающих вернуть деньги в РФ бизнесменов. Силуанов говорил тогда, что это будут обычные еврооблигации на сумму до $3 миллиардов.

Силуанов повторил в среду оценку спроса со стороны желающих вернуть деньги - $1-3 миллиарда, - добавив, что Минфин не готов прогнозировать, какую долю из всего объема выпуска российские инвесторы приобретут в итоге.

Размещение будет проводиться через российскую инфраструктуру, а организаторами, как и в прошлом году, выступят российские банки, сказал Силуанов.

В конце прошлого года он говорил, что Россия не планирует выходить на рынок до февраля 2018 года, когда Минфин США должен подготовить доклад о последствиях запрета инвестиций в российский госдолг.

“Мы в плановом порядке готовимся к обычному нашему размещению евробонда. Каких-то особенностей при размещении не будет за исключением того, что мы при заполнении книги будем особое внимание уделять нашим российским инвесторам”, - сказал Силуанов журналистам.