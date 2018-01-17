Минфин РФ подготовил законопроект об отмене всех валютных ограничений в стране

Минфин РФ подготовил законопроект об отмене всех действующих в РФ валютных ограничений и обсуждает его с профильными ведомствами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"У нас есть три принципиальных ограничения, которые сохранялись: первое — это репатриация выручки экспортеров, второе — это обязанность возврата авансов по импорту, и третье — это ограничения режима счетов для граждан (валютных резидентов РФ)", - сказал Моисеев.

Законопроект, который разработал Минфин, по его словам, предполагает отмену всех этих ограничений. "Он готов — написан в недрах министерства финансов, и сейчас мы его обсуждаем с ФНС, ФТС и ЦБ как основным нашим контрагентами", - сообщил замминистра.

Моисеев напомнил, что ранее Минфин предлагал законопроект об отмене для начала только обязательной репатриации выручки в рублях, чтобы продвигать российскую национальную валюту как средство международных расчетов.

"Но потом подумали, проанализировали и решили двигать (валютную либерализацию) сразу полностью, то есть хвост этой кошке отрубить целиком", - сказал он.

По словам Моисеева, Минэкономразвития поддерживает позицию Минфина, ФТС и ФНС "поддерживают в известной степени", а ЦБ РФ "пока занимает более осторожную позицию".