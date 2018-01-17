Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

В ходе визита Назарбаева в США подписаны документы на 7 млрд долларов

В рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США подписано более 20 соглашений на сумму 7 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Ранее Назарбаев заявлял, что США и Казахстан в ходе его визита в Вашингтон подпишут более 20 коммерческих контрактов на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов.

"В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках визита было заключено три межправительственных соглашения: о невзымании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; о совершенствовании международной налоговой дисциплины; протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана.

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