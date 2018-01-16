Maersk и IBM запустят блокчейн-платформу для глобальной торговли

Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок A.P. Moller-Maersk начал сотрудничество с IBM для создания торговой платформы в отрасли, которая, по словам Maersk, поможет ускорить торговлю и сэкономить миллиарды долларов.

Глобальная индустрия контейнерных перевозок мало изменилась с момента возникновения в 1950-е годы, и трансграничная торговля по-прежнему требует большого объема бумажной работы и бюрократии.

Успех совместной платформы, которая станет доступна для отрасли в середине 2018 года, будет зависеть от того, смогут ли Maersk и IBM убедить присоединиться к ней поставщиков, перевозчиков, порты и таможенные власти.

“Есть большое желание со стороны конечных клиентов увидеть эти изменения”,- сказал коммерческий директор компании Винсент Клерк, отметив, что успех платформы будет зависеть от одобрения всех участников.

Клерк отметил, что таможенное и портовое руководство в США, Сингапуре, Нидерландах и китайской провинции Гуандун уже заинтересовались платформой, как и ряд судоходных компаний.

Совместный проект возглавит бывший глава операций Maersk Line в Северной Америке - Майкл Дж.Уайт.

Maersk и IBM объявили о сотрудничестве в марте прошлого года.