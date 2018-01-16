Глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что планирует уволить из ведомства дипломатов, которые закончили российские вузы. Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.

Чапутович намерен уволить сотрудников, преимущественно выпускников Московского государственного института международных отношений, и собирается принять на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.

Источники сообщили изданию, что одной из главных причин отставки экс-министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в МИД, поскольку он был против увольнений и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

9 января при формировании нового состава правительства Польши министром иностранных дел страны стал Чапутович.