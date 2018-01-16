Литва имеет более 100 замечаний после изучения стресс-тестов БелАЭС

Строящаяся неподалеку от белорусско-литовской границы Белорусская АЭС (БелАЭС) не отвечает современным требованиям безопасности, утверждают литовские специалисты, ознакомившиеся с отчетом по стресс-тестам БелАЭС.

Литовская Госинспекция по атомной энергетике (VATESI) сообщила, что Литва сформулировала более 100 замечаний и поставила вопрос об устойчивости АЭС к воздействию экстремальных ситуаций. Самый важный для Литвы вопрос - о выборе площадки для строительства станции - в отчете не рассматривался, а потому он и ряд других вопросов остаются без ответа, отмечается в сообщении VATESI.

"В дополнение к ранее выдвинутым Литвой вопросам, на которые Беларусь до сих пор не дала ответов, ознакомление с отчетом стресс-тестов показало, что и в этой области проект Белорусской атомной электростанции имеет недостатки, которые необходимо устранить до начала пуска первого реактора", - цитируется в сообщении руководитель рабочей группы и замначальника VATESI по ядерной безопасности Сигитас Шляпавичюс.

Рабочая группа утверждает, что ей не хватает обоснования устойчивости АЭС в случае падения тяжелого коммерческого самолета, а также обоснования обеспечения независимости системы управления в случае тяжелых аварий.

Кроме того, у Литвы вызывает сомнения анализ устойчивости проекта в случае экстремального землетрясения, ибо он базируется на исследованиях 1997 года.

VATESI также утверждает, что в стресс-тестах АЭС не учтены возможные последствия от лесных пожаров в расположенных поблизости лесах и другие угрозы, в их числе возможное наводнение после землетрясения, которое может произойти из-за наличия на реке Вилие трех искусственных водоемов.

Сформулированные литовскими институтами замечания и вопросы до 25 января будут переданы Европейской комиссии и международной рабочей экспертной группе, созданной Европейской группой регуляторов ядерной безопасности (ENSREG).

В Литве в рассмотрении отчета стресс-тестов БелАЭС участвуют VATESI, Институт энергетики, компания VAE SPB, Литовская геологическая служба, Гидрометеослужба страны, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики, Агентство утилизации ядерных отходов и специалисты с остановленной Игналинской АЭС.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС были проведены в 2016 году одним из предприятий "Росатома".

Беларусь осенью прошлого года направила Еврокомиссии национальный доклад о целевой переоценке безопасности Белорусской АЭС (стресс-тестов).

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва. Вильнюс требует проведения испытаний надежности АЭС в неблагоприятных условиях ее работы (стресс-тестов) по методике ЕС, считая станцию небезопасной.