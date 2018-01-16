Демократия в мире переживает самый большой кризис за десятилетие - Freedom House

Политические права и гражданские свободы во всем мире в 2017 году ухудшились до самого низкого уровня за десятилетие. Об этом говорится в новом докладе Freedom House "Свобода в мире 2018: кризис демократии".

"В 2017 году демократия столкнулась с самым серьезным кризисом в течение десятилетий, поскольку ее основные принципы, включая гарантии свободных и честных выборов, прав меньшинств, свободы прессы и верховенства права, находятся под давлением во всем мире", - говорится в докладе.

Отмечается, что Соединенные Штаты в 2017 году "отступили" от своей исторической преданности и традиционной роли продвижения и поддержки демократии, а Россия и Китай являются единомышленниками в идентификации демократии как угрозы своим режимам.

По мнению исследователей, в США "сокращение" демократии произошло из-за показания о российском вмешательстве в выборы 2016 года. В то же время пресса и судебная система остаются достаточно стабильными, несмотря на заявления и действия со стороны администрации Дональда Трампа.

В докладе говорится, что Россия Владимира Путина проводит кампании по дезинформации перед выборами в разных странах, а ее главная цель - подрывать демократические государства и разрушать институции, объединяющие государства.

Авторы исследования пришли к выводу, что из общего количества исследованных стран лишь 45 процентов могут считаться свободными, 30 процентов признаны частично свободными и 25 процентов - несвободными.