Последнее обновление: 16.01.2018 13:13

Биткоин не спасет авторитарных лидеров от санкций

Министерство финансов РФ предлагает запустить торговлю криптовалютами на официальных биржах. Северокорейские хакеры крадут цифровые деньги. Власти Венесуэлы надеются, что виртуальная валюта, обеспеченная нефтяными запасами, поможет вернуть в страну инвесторов.

Лидеры всех трех стран поддаются криптовалютной эйфории в то время, как их режимы сталкиваются с одинаковой проблемой: санкциями, которые ограничивают доступ к мировой финансовой системе. Однако если биткоин и менее известные цифровые валюты могут стать источником средств для политических парий, крипторынок все еще слишком юн, чтобы обеспечить широкие возможности для обхода экономической блокады со стороны других государств во главе с США, пишет Bloomberg.

Любой автократ, рассматривающий биткоины как прибежище от санкций, должен отдавать себе отчет в простой проблеме масштаба. Стоимость всех мировых криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, составляет около $700 миллиардов - это примерно одна седьмая от ежедневного оборота торгов на традиционном FX-рынке.

Министр финансов США Стив Мнучин сказал в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в пятницу, что "совершенно" не обеспокоен потенциальным использованием цифровых валют со стороны России или других стран для обхода санкций. Он отметил, что к криптовалютным биржам предъявляются такие же требования, как и к банкам, с точки зрения выяснения информации о клиентах.

Санкции США действуют в отношении людей и организаций, а не активов, и будут распространяться на государства, хранящие свои доходы в криптовалютах. Даже если президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет преодолеть скептицизм инвесторов и вызвать у них интерес к обеспеченному нефтью "петро", те, кто будет пользоваться этой криптовалютой, могут попасть в западню санкций.

В России центробанк выступает против озвученного в четверг предложения Минфина разрешить биржевую торговлю криптовалютами. Тем не менее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сказал, что ведомство будет использовать "силу слова и мысли", чтобы убедить регулятора в необходимости легализации торгов, пишет finanz.ru.

Использование цифровых валют для уклонения от санкций будет особенно проблематичным для экспортеров нефти, которым нужен доступ к традиционной финансовой системе, особенно долларам, для продажи своего сырья. Иранская экономика, к примеру, слишком велика для того, чтобы искать защиты в биткоине.

В то же время криптовалюты могут стать для оказавшихся в изоляции режимов и их политических элит новым каналом нелегального перемещения денежных средств через границы - это в первую очередь касается бедных государств вроде КНДР. Летом прошлого года северокорейские хакеры захватили южнокорейский сервер и использовали его для майнинга цифровых валют на сумму около $25 тысяч, говорит Квак Ген Джу, глава команды аналитиков по кибератакам в Институте финансовой безопасности Южной Кореи.

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