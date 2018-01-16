Мировая туристическая отрасль поставила семилетний рекорд

В 2017 году число международных туристов по сравнению с предыдущим годом выросло на 7% и достигло 1,322 млрд. Это самый большой показатель за последние семь лет, свидетельствуют данные доклада Всемирной туристской организации (ЮНВТО) "Барометр мирового туризма".

В прошлом году самым привлекательным для международных путешественников пунктом назначения было европейское побережье Средиземного моря. В целом в 2017 году страны Европы посетили 671 млн иностранных туристов, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Число прибытий в европейское Средиземноморье выросло на 13%, в страны Западной Европы - на 7%, в Северную, Центральную и Восточную Европу - на 5%.

Авторы нового доклада отмечают, что стремительное развитие туризма отчасти связано с ростом числа туристов из России и Бразилии после периода спада.

"Число международных поездок продолжает расти и сектор туризма становится все более важным фактором экономического развития», - заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили, чьи слова приводит Центр новостей ООН.

Он напомнил, что сектор туризма не только вносит огромный вклад в экономическое развитие государств, но и обеспечивает занятость населения.