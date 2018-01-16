Российскую водку доведут до уровня эталона. Готов новый стандарт — он предназначен для напитка с высочайшими показателями. Речь идет о ГОСТе "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года, пишут "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

В службе подчеркнули, что пока ГОСТ не утвержден, это его рабочее название.

Из текста разработанного ГОСТа следует, что новая разновидность напитка — это прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка, бесцветная. Она должна иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость — 40%. Для сравнения, обычная водка допускает содержание спирта в напитке от 37,5 до 56%. Это уточняется в ГОСТе "Водка и водки особые". Такой стандарт сейчас действует в России. Он используется производителями для изготовления спиртного по обычной рецептуре.

Кроме того, в новом стандарте содержится требование, что "все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации". То есть напиток не может быть произведен вне пределов страны. Как рассказали в Росстандарте, требования к сырью весьма жесткие: пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений.