Motorola возобновила выпуск "старых" телефонов

Американская компания по производству гаджетов Motorola решила возобновить производство телефонов со старым дизайном. Обновленные смартфоны будут оснащены QWERTY клавиатурой-слайдером.

Как сообщает VladTime, обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США.

Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая включает пять рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную.

Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАг.