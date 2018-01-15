Курсы валют в банках Минска на 15 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,013 рубля и составил 2,002 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,015 рубля и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,019 рубля и составила 2,434 рубля, минимальная продажа выросла на 0,013 рубля и составила 2,433 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,53 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,54(снизился на 0,02 рубля).