В Брюсселе прошло первое заседание группы высокого уровня по противодействию фейкам

В Брюсселе состоялось первое заседание группы высокого уровня Евросоюза по противодействию фейковой информации. Об этом сообщила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

«Фэйковая информация угрожает репутации СМИ, а также угрожает нашей демократии и демократическим ценностям. Поэтому мы должны с участием всех проработать механизм, который позволит выявлять фейковую информацию и ограничивать ее распространение», - подчеркнула профильный еврокомиссар.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и другим руководящим институциям проработать стратегию по противодействию фейкам и дезинформации, прежде всего в электронных СМИ и в социальных сетях. Документ должен быть представлен весной 2018 года.

В среду Европарламент проведет дебаты о влиянии российской дезинформации на страны ЕС.