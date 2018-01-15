Последнее обновление: 15.01.2018 17:46

Французы потребовали от России выплат по царским долгам

Сотни тысяч французов добиваются от России выплат по облигациям царских времен общей стоимостью около 30 миллиарда евро.

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиарда франков (53 миллиарда евро), сообщает RFI.

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Тем не менее около 400 тысяч наследников тех самых инвесторов настаивают на выплатах. Они аргументируют свои претензии тем, что "Россия далеко не банкрот".

"Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры", — заявил радиостанции один из наследников.

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