Курсы валют в банках Минска на 10 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,012 рубля и составил 2,01 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,019 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,396 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,408 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,52 (вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,53 (вырос на 0,03 рубля).