Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Дуда назвал три приоритета Польши в Совбезе ООН

Приоритетами Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы будет возобновление уважения стран к международному праву, повышение эффективности миротворческих операций ООН и комплексная борьба с современными угрозами. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с дипломатическим корпусом в Варшаве.

"Солидарность в глобальном измерении выражается благодаря соблюдению международного права. Речь идет о ведении политики, которая будет опираться не на право силы, а силу права, политику, которая уважает основополагающие принципы международного права - суверенитет и территориальную целостность стран”, - сказал Дуда, обращая внимание на первый приоритет Польши в Совбезе ООН.

Вторым приоритетом он назвал действия по укреплению существующих механизмов предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров и посредничества в решении этих проблем.

"Мы также будем поддерживать инициативы по увеличению эффективности миротворческих операций ООН. Учитывая взаимозависимость в современном мире, в котором конфликты, которые на первый взгляд являются локальными, все чаще становятся глобальными, международное сообщество должно обладать реальными рычагами, чтобы эффективно реагировать в местах их возникновения", - подчеркнул Дуда.

В контексте третьего приоритета президент РП отметил, что Варшава придерживается позиции, что угрозы в современном мире надо рассматривать комплексно, учитывая, в частности, гибридные войны, терроризм, киберпреступность или климатические изменения.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование