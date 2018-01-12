Дуда назвал три приоритета Польши в Совбезе ООН

Приоритетами Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы будет возобновление уважения стран к международному праву, повышение эффективности миротворческих операций ООН и комплексная борьба с современными угрозами. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с дипломатическим корпусом в Варшаве.

"Солидарность в глобальном измерении выражается благодаря соблюдению международного права. Речь идет о ведении политики, которая будет опираться не на право силы, а силу права, политику, которая уважает основополагающие принципы международного права - суверенитет и территориальную целостность стран”, - сказал Дуда, обращая внимание на первый приоритет Польши в Совбезе ООН.

Вторым приоритетом он назвал действия по укреплению существующих механизмов предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров и посредничества в решении этих проблем.

"Мы также будем поддерживать инициативы по увеличению эффективности миротворческих операций ООН. Учитывая взаимозависимость в современном мире, в котором конфликты, которые на первый взгляд являются локальными, все чаще становятся глобальными, международное сообщество должно обладать реальными рычагами, чтобы эффективно реагировать в местах их возникновения", - подчеркнул Дуда.

В контексте третьего приоритета президент РП отметил, что Варшава придерживается позиции, что угрозы в современном мире надо рассматривать комплексно, учитывая, в частности, гибридные войны, терроризм, киберпреступность или климатические изменения.