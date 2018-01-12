В Чехии сегодня стартуют выборы президента

В Чехии во второй половину дня пятницы, 12 января, стартуют президентские выборы.

За пост главы государства будут бороться 9 кандидатов. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что лучшие шансы имеет нынешний президент Милош Земан.

Второе место, согласно данным соцопросов, занимает Иржи Драгошем, ранее возглавлявший Академию наук Чехии.

В случае, если президента не удастся выбрать с первой попытки, будет назначен второй тур, через 2 недели.

По традиции выборы в Чешской Республике проходят два дня. 12 января участки откроются в 14.00, проголосовать можно до 22.00. В субботу сделать свой выбор можно будет с 08.00 до 14.00.

Президент выполняет в парламентской республике, каковой является и Чехия, в основном представительские функции.