Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Европарламент определился с датой следующих выборов

Следующие выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года. Такое решение приняла конференция президентов Европарламента – коллегиального руководящего политического органа.

Вместе с тем это решение еще должны одобрить национальные правительства или парламенты стран-членов Евросоюза.

Общеевропейские выборы в европейский парламент проходят каждые пять лет. Предыдущие были в 2014-ом.

От результатов выборов зависит политическая конфигурация в ЕП, а также назначение (избрание) руководителей институтов ЕС, включая президентов Еврокомиссии, Совета ЕС, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По Соглашению о ЕС, в состав Европарламента входят 750 депутатов. Сейчас в законодательном органе ЕС действуют восемь политических групп. Большинство составляют Европейская народная партия и Альянс либералов и демократов за Европу.

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