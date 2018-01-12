Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Huawei выиграла уже второй суд у Samsung - на этот раз из-за патентов

Китайская компания Huawei Technologies Co выиграла еще один иск против Samsung Electronics Co, в котором обвинила корейцев в использовании ее патентов для технологии 4G без разрешения.

Как сообщает газета Global Times, решение суда не предусматривало никакой финансовой компенсации Huawei, но, по словам представителей китайской компании, Samsung откажется от дальнейшего использования указанных технологий без разрешения.

Суд признал, что Samsung нарушил патентные права истца и использовал две технологии, необходимые для соответствия стандартам 4G при производстве и реализации своих продуктов без разрешения владельца.

"Huawei считает, что защита интеллектуальной собственности друг друга и общие инвестиции в исследование будут способствовать продвижению инноваций и надежному развитию отрасли", - прокомментировали решение суда в Huawei.

Компания же Samsung пообещала "детально ознакомиться с решением и предоставить соответствующее заявление".

Это уже второй суд, который Huawei выигрывает в Samsung. В апреле 2017 года суд обязал корейскую компанию выплатить китайской $11,6 млн компенсации за нарушение патентных прав.

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